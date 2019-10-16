Дженнифер Энистон завела Instagram и поделилась интересным фото

Дженнифер Энистон. Фото
Woman.ru
16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская актриса Дженнифер Энистон создала страницу в Instagram и опубликовала там дружественный снимок.
Звезда посвятила первый пост в социальной сети актерам популярного сериала "Друзья". На фото можно увидеть героев легендарного шоу из 90-х в полном составе.
Дженнифер Энистон подписала пост: "Теперь мы тоже ДРУЗЬЯ с "Инстаграмом". Привет, "Инстаграмм"."
Менее чем за сутки снимок собрал более 8 миллионов лайков, а на аккаунт Дженнифер Энистон в Instagram подписались более шести миллионов человек. -0-