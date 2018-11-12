Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
12 ноября 2018, Пн
+1°C
Сплошная облачность EUR 2.4185
USD 2.1336
RUB 3.1868
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко принял участие в саммите ОДКБ
Президент
Поставщикам белорусской продукции необходимо активней выходить на китайский рынок - Рудый
Экономика
Национальный аэропорт Минск внедряет систему самостоятельной сдачи багажа пассажирами
Общество
Андрей Сидоренко назначен главным тренером ХК "Динамо-Минск"
Спорт
Порывы ветра до 20 м/с ожидаются в Беларуси 12 ноября
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Мемфисе неизвестные открыли стрельбу из-за ссоры
00:38 В мире
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер отметили официальный развод походом в кафе-мороженое
00:15 Калейдоскоп
Израильские ВВС нанесли серию ударов по югу сектора Газа
23:26 В мире
В Нью-Йорке во время концерта госпитализировали участника группы Aerosmith
22:33 Калейдоскоп
Поставщикам белорусской продукции необходимо активней выходить на китайский рынок - Рудый
22:10 Экономика
ЦСКА Виктора Гончаренко обыграл "Зенит" в чемпионате России
21:36 Спорт
В Лондоне автобус протаранил остановку и группу машин
21:31 В мире
Самолет авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в Португалии
21:01 В мире
В Беларуси будут созданы комфортные условия для операторов беспилотных систем
20:21 Технологии
Национальный аэропорт Минск внедряет систему самостоятельной сдачи багажа пассажирами
20:19 Общество
Месси впервые после перелома руки вышел на поле в составе "Барселоны"
19:59 Спорт
Белоруска Марина Слуцкая завоевала бронзу на Гран-при по дзюдо в Ташкенте
19:52 Спорт
Волейболистки "Минчанки" в упорной борьбе уступили московскому "Динамо"
19:23 Спорт
Автомобиль врезался в здание торгового центра в Румынии
19:12 В мире
Жертвами атаки талибов в Афганистане стали 25 человек
18:35 В мире
Порт в Гомельской области превратит Беларусь в морскую державу - Савиных
18:22 Регионы
Футболисты могилевского "Днепра" уступили минскому "Торпедо" и покинут высшую лигу
18:04 Спорт
Памятник классицизма и экспонаты войны 1812 года: "Минщина удивительная" познакомит с Борисовом
17:57 Регионы
Выставка "Беларусь. Рэлігія. Талерантнасць" открылась в Париже
17:32 Культура
Андрей Аршавин завершает карьеру
17:17 Спорт
Все новости
Темы
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Форум регионов Беларуси и России Форум регионов Беларуси и России
Год малой родины Год малой родины
Новый год Новый год
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Право на защиту: советы адвоката Право на защиту: советы адвоката
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер отметили официальный развод походом в кафе-мороженое

Калейдоскоп 12.11.2018 | 00:15
Фото popcornnews.ru
Фото popcornnews.ru

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек, чей бракоразводный процесс затянулся на много месяцев, наконец-то, официально разведены. Бывшие супруги отметили завершение затянувшегося процесса походом в кафе-мороженое с сыном.

Фото popcornnews.ru
Фото popcornnews.ru

Как сообщает портал TMZ, по условиям развода Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек получили совместную опеку над тремя детьми и согласились минимум полгода раз в месяц совместно посещать психолога, который поможет теперь уже бывшим супругам добиться взаимопонимания для совместного воспитания детей после развода.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
знаменитость, развод
Версия для печати
Новости рубрики Калейдоскоп
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4185 BYN 2.415 BYN 2.424 BYN
USD
2.1336 BYN 2.132 BYN 2.137 BYN
RUB
3.1868 BYN 3.17 BYN 3.19 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Планируем выходные с Белгидрометом
Все видео

Фотоновости

Спартакиада среди людей с ограниченными возможностями прошла в Витебске
Все фото

Инфографика

МТС назвал самые популярные open air этого года по количеству использованного абонентами трафика Прошедший сезон "фестивалей под открытым небом" был богат на события в разных городах Беларуси.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко О геополитике, безопасности и сотрудничестве - Лукашенко встретился с аналитиками из США
Лукашенко: Беларусь стремится выстраивать добрососедские и дружественные отношения с Польшей
Лукашенко пригласил Президента Анголы посетить Беларусь с официальным визитом
Политика
Цуй Цимин. Фото из архива Беларусь - Китай: вектор на расширение открытости - интервью
Союзные парламентарии обсудят роль региональных СМИ в информобеспечении строительства СГ
Генконсульство Беларуси открылось в Гуанчжоу
Экономика
Кирилл Рудый. Фото Посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Республике Поставщикам белорусской продукции необходимо активней выходить на китайский рынок - Рудый
Топливо на АЗС Беларуси с 11 ноября дорожает на 1 копейку
БЖД презентовала в Китае транспортно-логистический потенциал
Происшествия
Фото ОГАИ Минского района Водитель и пассажирка легковушки пострадали в ДТП в Минском районе
Мужчина похитил 24 туи с проспекта Победителей в Минске
Гродненские таможенники обнаружили в тайнике автомобиля 2 тыс. флаконов гормона роста
Общество
Фото из архива Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан с 13 по 16 ноября
Национальный аэропорт Минск внедряет систему самостоятельной сдачи багажа пассажирами
Флаг Беларуси развевается сегодня среди других флагов у Триумфальной арки в Париже
Регионы
Андрей Савиных (слева) Порт в Гомельской области превратит Беларусь в морскую державу - Савиных
Памятник классицизма и экспонаты войны 1812 года: "Минщина удивительная" познакомит с Борисовом
Сезон предновогодней торговли стартует в Витебской области 24 ноября
Спорт
Андрей Сидоренко. Фото ФХБ Андрей Сидоренко назначен главным тренером ХК "Динамо-Минск"
ЦСКА Виктора Гончаренко обыграл "Зенит" в чемпионате России
Месси впервые после перелома руки вышел на поле в составе "Барселоны"
Технологии
Фото из архива В Беларуси будут созданы комфортные условия для операторов беспилотных систем
Астрономы из США обнаружили одну из старейших звезд во Вселенной
Apple сообщила о дефектах в iPhone X и MacBook Pro
Культура
Фото посольства Беларуси во Франции Выставка "Беларусь. Рэлігія. Талерантнасць" открылась в Париже
Выставка работ художников Шаппо откроется в столичной галерее Михаила Савицкого 15 ноября
Музыкальный фестиваль пройдет в Минске 15-17 ноября во время Недель Германии в Беларуси
В мире
Тереза Мэй. Фото Number 10 / Flickr.com Евросоюз отклонил ключевое предложение Мэй по Brexit
В Мемфисе неизвестные открыли стрельбу из-за ссоры
Израильские ВВС нанесли серию ударов по югу сектора Газа
Газета 7 дней
Традиция внимания и заботы
На проводе – АЭС
Семь брендов БССР
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил ОРДА. Мы должны быть вместе
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука – аграриям в помощь
Не расстались с комсомолом…
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия