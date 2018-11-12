Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер отметили официальный развод походом в кафе-мороженое

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек, чей бракоразводный процесс затянулся на много месяцев, наконец-то, официально разведены. Бывшие супруги отметили завершение затянувшегося процесса походом в кафе-мороженое с сыном.
Как сообщает портал TMZ, по условиям развода Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек получили совместную опеку над тремя детьми и согласились минимум полгода раз в месяц совместно посещать психолога, который поможет теперь уже бывшим супругам добиться взаимопонимания для совместного воспитания детей после развода.-0-
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