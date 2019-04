Дженнифер Гарнер названа самой красивой женщиной планеты

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журнал People назвал американскую актрису Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты и поместил ее фото на обложку специального выпуска.

Актриса успешно совмещает съемки в голливудских фильмах, работу в своей компании по производству органических продуктов Once Upon a Farm и участие в движении по помощи детям Save the Children. Она также воспитывает троих детей.

Дженнифер Гарнер известна по ролям в фильмах "Перл-Харбор", "Поймай меня, если сможешь", "Далласский клуб покупателей" и "День святого Валентина". В 2005 году она вышла замуж за Бена Аффлека, а в 2017 году они подали на развод.-0-