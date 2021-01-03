Дженнифер Лопес кардинально сменила имидж для съемок клипа и сорвала овации

Деннифер Лопес. Фото из Instagram
03 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Дженнифер Лопес приняла участие в записи нового клипа, ради которого она изменилась до неузнаваемости. Кадры были опубликованы в Instagram.
Стилист Крис Эпплтон показал преобразившуюся ДжейЛо у себя на странице. Знаменитость примерила футуристичное серебряное платье, а главной сменой имиджа стали фиолетово-розовые волосы. Завершили образ Дженнифер Лопес светло-розовая помада и лиловые тени.
Образ певицы получился невероятным, а в комментариях к посту знаменитость сорвала овации, ведь все только позитивно оценили ее смену имиджа. Помимо всего прочего, пост быстро собрал десятки тысяч лайков. -0-