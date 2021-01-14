Дженнифер Лопес не постеснялась и представила соблазнительный купальник (Фото)

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram новый кадр с отдыха.

Звезда решила продемонстрировать подписчикам начало своей недели и представила пикантное фото. ДжейЛо примерила закрытый зеленый купальник, который выгодно подчеркнул все линии ее стройной фигуры. На другом кадре знаменитость показала начало новой недели, где она уже закутана в огромный пуховик.

Разумеется, фотография пришлась по вкусу пользователям сети, которые оценили красоту Дженнифер Лопес и оставили под записью множество восторженных комментариев. К слову, пост быстро собрал более 3,2 миллиона лайков. -0-