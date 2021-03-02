Дженнифер Лопес похвасталась своей фигурой в нежном купальнике (Фото)

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram новый пост, который привлек внимание поклонников.

Певица решила похвастаться в социальной сети своей фигурой и представила интригующий кадр. Дженнифер Лопес позирует перед камерой в нежном купальнике, который обнажил ее стройную талию. Кадр восхитил фолловеров звезды.

Разумеется, многочисленные фанаты не смогли пройти мимо впечатляющего фото Дженнифер Лопес и завалили селебрити множеством восхищенных комментариев. Кроме этого, снимок быстро собрал миллионы лайков. -0-