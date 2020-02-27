Дженнифер Лопес показала чувственные снимки своего рабочего процесса

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Дженнифер Лопес продолжает миллионы поклонников радовать фотографиями в Instagram.

Звезда разместила новый пост, где показала свой рабочий процесс. Снимки получились очень чувственными и пришлись по вкусу подписчикам. ДжейЛо сидит на стуле рядом с пианистом и держит микрофон в руках. На следующем кадре видно, что начинает звучать мелодия и артистка полностью отдает себя творчеству.

Ее самоотдачу отметили миллионы поклонников, которые за несколько часов оставили под записью более 2,5 тыс. комментариев. Разумеется, огромное количество из них были со словами комплиментов и восхищения. -0-