Дженнифер Лопес показала очень милые архивные кадры с детьми

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская артистка Дженнифер Лопес представила в Instagram новый пост, который очаровал юзеров сети.

Знаменитость опубликовала парочку архивных кадров, сделанных с ее детьми. Звездная мама сидит в обнимку с малышами, которые слушают сказку. Фотография получилось очень милой, но следующий снимок очаровал сеть, ведь на нем малыши уже еле пытаются не заснуть.

Новый пост Дженнифер Лопес умилили юзеров, которые поспешили написать множество хвалебных комментариев. Милые архивные кадры артистки пришлись по вкусу пользователям, ведь пост за короткое время собрал более миллиона лайков. -0-