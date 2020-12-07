Дженнифер Лопес показала подросших детей и свою естественную красоту - Instagram в двойном восторге

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram свежий кадр, который привел в восторг многочисленных поклонников звезды.

Поп-певица представила широкой общественности своих детей. Разумеется, фолловеры восхитились красотой ребят и семейной идиллией на снимке, однако больше всего их поразила естественная красота Дженнифер Лопес.

51-летняя певица предстала перед камерой без единого грамма косметики на лице, что ничуть не убавило ей привлекательности. Фанаты Дженнифер Лопес оказались в двойном восторге, ведь они увидели подросших детей и восхитились природной красотой ДжейЛо. -0-