Дженнифер Лопес пошла на кардинальные перемены во внешности ради фото

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голливудская актриса и певица Дженнфер Лопес опубликовала в Instagram несколько постов, которые вызвали переполох у фанатов.

Звезда представила широкой публике результат недавней фотосессии для нового выпуска модного журнала. Красота Дженнифер Лопес привлекла внимание юзеров, но еще больше обсуждения вызвали ее кардинальные перемены во внешности. Певица сделала короткую стрижку, а образ для фото она дополнила большими серьгами и макияжем.

Новый стиль Дженнифер Лопес вызвал бурные споры в Instagram, однако это только помогло посту собрать сотни тысяч лайков и огромное число разнообразных комментариев. -0-