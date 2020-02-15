Дженнифер Лопес презентовала свой новый бренд обуви в куртке на голое тело

Дженнифер Лопес. Фото из Instagram
15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Instagram американской певицы Дженнифер Лопес появился новый снимок, который заинтриговал подписчиков.
Артистка предстала перед камерой в белье с завышенной талией, куртке на голое тело и босоножках с леопардовым принтом. Поклонники звезды отметили, что выглядит она шикарно.
В подписи к посту стало ясно, для чего такие снимки. Дженнифер Лопес таким способом решила анонсировать новую коллекцию обуви, которую можно приобрести эксклюзивно.
Всего за несколько часов пост собрал почти 1,5 миллиона лайков. К слову, 10 февраля Дженнифер Лопес появилась на церемонии "Оскар" в очень откровенном наряде.-0-