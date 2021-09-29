Дженнифер Лопес сфотографировалась в майке и вызвала разные эмоции у юзеров

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная артистка Дженнифер Лопес разместила в Instagram несколько новых фотографий, которые приковали внимание пользователей.

Артистка показала стильные образы из своей коллекции одежды, но один снимок выделялся на фоне остальных. Там Дженнифер Лопес запечатлели в откровенном образе, для которого она выбрала только белую майку, отказавшись от нижнего белья. Два хвостика и шуба завершили образ, которые вызвал разные эмоции у юзеров сети.

Дженнифер Лопес. Фото из Instagram

Некоторые поклонники Дженнифер Лопес оказались не очень довольны внешним видом кумира, посчитав его слишком откровенным для 52-летнего возраста певицы. Другие, напротив, были в полном восторге от красоты и привлекательности звезды. -0-