Дженнифер Лопес устроила нежную фотосессию возле бассейна

Дженнифер Лопес. Фото из Instagram
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артистка Дженнифер Лопес вместе с женихом находится на карантине и продолжает радовать фанатов свежими снимками.
Новая фотография Джей Ло вызвала бурю эмоций у многочисленных поклонников. Причиной всему стал знойный кадр певицы из бассейна.
В кадре звезда позирует во время медитации в воде, однако слитный купальник смог прикрыть фигуру Джей Ло, но декольте подчеркнуло грудь. Разумеется, фото вызвало бурную реакцию поклонников, которые оставили под снимком около 19 тысяч восторженных комментариев. -0-