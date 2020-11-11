Дженнифер Лопес в дерзком образе поразила Instagram

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Дженнифер Лопес поделилась в Instagram новыми снимками, которые восхитили фолловеров.

Звезда решила попозировать перед камерой в соблазнительном образе. Для этого она примерила короткую рубашку в полоску и сделала впечатляющую прическу, забыв о нижней части гардероба. Дополнила ДжейЛо образ стильными черными сапогами на каблуке, а локацией для фотосессии стала просторная кровать. Кроме этого, знаменитость представила подписчикам еще один кадр рядом с дорогим авто и в коротком черном платье.

Разумеется, такие фотографии Дженнифер Лопес в дерзком образе не остались без внимания юзеров сети. Многочисленные фолловеры певицы бурно отреагировали на пост, быстро оставив под записью в Instagram более двух миллионов лайков и десятки тысяч комментариев. -0-