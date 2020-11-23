Дженнифер Лопес в невероятном образе не оставила шанса юзерам Instagram

Дженнифер Лопес. Фото из Instagram
23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Дженнифер Лопес представила своим фолловерам в Instagram несколько снимков и заставила сердца людей биться чаще.
Поп-певица предстала перед камерой в очень соблазнительном наряде, который привлек внимание огромного числа людей. Для фотосессии ДжейЛо выбрала обтягивающее черное платье с несколькими пикантными вырезами и открытой спиной. Завершающей деталью снимка, которая поразила юзеров, стала ее черно-белая цветовая гамма.
Разумеется, этот невероятный образ и наряд певицы не оставил фолловеров равнодушными. Они быстро оставили под фотографиями несколько тысяч восхищенных комментариев, а также не поскупились на лайки, которых собралось более миллиона. -0-