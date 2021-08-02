Дженнифер Лопес в очередной раз доказала, что она великолепна, показав себя в бикини

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram новые кадры и еще раз убедила юзеров в том, что она все еще привлекательна.

Знаменитость проводит отдых на море, а также решила покататься на яхте. Для этого она примерила яркое и соблазнительное желтое бикини. После этого 52-летняя Дженнифер Лопес решила внести ясность и показала, что в своем возрасте она все еще великолепна, попозировав перед камерой. Провокационные и смелые кадры не остались без внимания поклонников.

В комментариях люди восхитились стройной фигурой и красотой Дженнифер Лопес. Пост быстро собрал почти 5 миллионов лайков, а также огромное число хвалебных комментариев. -0-