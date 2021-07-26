Дженнифер Лопес в шикарном бикини подтвердила слухи о своем новом романе

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Дженнифер Лопесм представила в Instagram новый пост и восхитила поклонников.

Артистка не упустила момента и похвасталась перед камерой своей шикарной фигурой в бикини. Впрочем, никто не сомневался в красоте знаменитости, но вот последний кадр стал настоящим откровением для Лопес. На снимке она страстно целуется с актером Беном Аффлеком, что окончательно подтвердило все слухи об их романе.

Конечно, пользователи поддержали своих кумиров и порадовались за них в комментариях. Многие отметили, что рады за ДжейЛо и Аффлека, а также пожелали им побольше ярких эмоций. Неудивительно, что пост за непродолжительное время собрал почти восемь миллионов лайков.