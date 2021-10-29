Дженнифер Лопес в соблазнительном наряде показала видео со съемок недавней фотосессии

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Дженнифер Лопес представила в Instagram новый пост, который очаровал юзеров сети.

Артистка решила поделиться со своими многочисленными фолловерами бэкстейджем с недавней фотосессии. ДжейЛо предстала перед камерой в соблазнительном серебряном наряде с разрезом на бедре. Кроме этого, образ выгодно подчеркнул бюст певицы, а также ее стройную талию. Дополнили образ сапоги, украшенные стразами, а локацией стал зал игровых автоматов.

Видео со съемок недавней фотосессии Дженнифер Лопес очаровало юзеров сети, которые не смогли сдержать восхищения. За короткое время под записью в Instagram появилась масса восторженных отзывов, а также миллионы лайков. -0-