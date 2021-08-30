Дженнифер Лопес в восточном наряде очаровала миллионы юзеров Instagram

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Дженнифер Лопес представила в Instagram результат недавней фотосессии и восхитила многих.

Знаменитость отправилась в Италию, где приняла участие в съемке для одного из модных домов. Для фото артистка разместилась на одной из пристаней в Венеции, а также примерила впечатляющий наряд с цветочным принтом в восточном стиле. Дополнила образ Дженнифер Лопес многочисленными аксессуарами и украшениями.

Образ получился прекрасным и очаровал миллионы юзеров Instagram. За непродолжительное время пост собрал огромное число лайков и массу восторженных комментариев от поклонников ДжейЛо. -0-