Дженнифер Лопес восхитила Instagram пикантными кадрами

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая певица Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram пост с парой снимков, которые очаровали пользователей сети.

На одной фотографии артистка предстала перед камерой в кожаных сапожках, белом белье и соблазнительной рубашке того же цвета, которая обнажила одно плечо. Атмосферный снимок восхитил фолловеров, но те стали дышать еще чаще, когда взглянули на еще один кадр. На нем ДжейЛо предстала в молодежном наряде, который подчеркнул стройную фигуру звезды, а вишенкой на торте стал вязаный бюстгалтер и потрясающий макияж.

Разумеется, снимки не остались без внимания многомиллионной армии поклонников, которые буквально завалили Дженнифер Лопес множеством восторженных комментариев. Кроме этого, фотографии собрали почти 2 миллиона лайков. -0-