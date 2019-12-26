Дженнифер Лопес впечатлила поклонников ярким фото в латексе

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная 50-летняя артистка Дженнифер Лопес поделилась в Instagram новым снимком, который взбудоражил многомиллионную аудиторию социальной сети.

Певица была запечатлена в красном латексном костюме после тренировки в Майами. На фоне красный кабриолет в тон костюма Дженнифер Лопес.

На голове у Джей Ло простой пучок, глаза спрятаны за очками, но фолловеры звезды впечатлились ее потрясающей фигурой и роскошным прессом.

Не удивительно, что за сутки пост собрал более 3 миллионов лайков, а подписчики оставили десятки тысяч восторженных комментариев. -0-