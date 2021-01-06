Дженнифер Лопес выбралась на пляж и восхитила Instagram своей фигурой (Видео)

Дженнифер Лопес. Фото из Instagram
6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Дженнифер Лопес вновь радует своих подписчиков в Instagram.
Звезда эстрады заставила фолловеров дышать чаще, когда показала кадры с пляжа. Для отдыха Дженнифер Лопес выбрала красное соблазнительное бикини и легкую именную накидку. Певица позирует на берегу океана, улыбается и, судя по ее выражению лица, прекрасно проводит время.
Разумеется, такие восхитительные кадры не остались без внимания фолловеров. Пользователи посмотрели видео более 13 миллионов раз, а самые преданные фанаты завалили Дженнифер Лопес множеством хвалебных комментариев. -0-