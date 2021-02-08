Дженнифер Лопес выбралась на пляж и похвасталась своим плоским животом (Фото)

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Дженнифер Лопес разместила в Instagram несколько кадров, которые привлекли внимание поклонников.

Знаменитая певица выбралась на пляж, где устроила очень атмосферную фотосессию. Для выхода она выбрала светлые штаны и короткий топ. Многие фолловеры решили, что Дженнифер Лопес таким способом решила продемонстрировать и похвастаться своим плоским животом.

Кроме этого, юзеры отметили тонкую талию певицы, а комплименты высказали в комментариях. За непродолжительное время впечатляющие кадры Дженнифер Лопес собрали почти четыре миллиона лайков. -0-