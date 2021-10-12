Дженнифер Лопес выбралась в свет, но никто не смог отвести взгляд от ее стального пресса

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Дженнифер Лопес недавно выбралась на модное мероприятие, а фотографиями поделилась в Instagram.

Знаменитость вышла в свет, примерив интригующий наряд. Дженнифер Лопес выбрала раздельный образ, состоящий из короткого топа и длинной юбки, с эффектным разрезом. Наряд подчеркнул красоту певицы, однако не это привлекло внимание всех.

Мало кому удалось отвести взгляд от стального пресса Дженнифер Лопес. Платье подчеркнуло красоту певицы, что, разумеется, не осталось без внимания многочисленных поклонников. Люди оказались в восторге от физической формы ДжейЛо, о чем поспешили написать в массе хвалебных комментариев. -0-