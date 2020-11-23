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Калейдоскоп
23 ноября 2020, 20:20

Дженнифер Лопес заворожила Instagram своим блестящим нарядом с глубоким декольте

Дженнифер Лопес. Фото из Instagram
Дженнифер Лопес. Фото из Instagram

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес приковала к себе внимание, когда выбрала для выхода в свет очень откровенный наряд. Кадрами она поделилась в Instagram.

Артистка отправилась на церемонию вручения премии American Music Awards в дорогостоящем наряде. Для похода она выбрала блестящее платье, состоящее из топа и юбки. Одежда украшена множеством стразов, однако внимание всех привлекло невероятное декольте Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес. Фото из Instagram
Дженнифер Лопес. Фото из Instagram

Завершила образ звезда босоножками и дорогостоящими серьгами. Разумеется, фанаты не остались равнодушными и завалили ДжейЛо множеством восторженных комментариев и несколькими миллионами лайков. -0-

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