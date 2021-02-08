Дженнифер Лоуренс на съемках была травмирована мусорным ведром

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Дженнифер Лоуренс была травмирована ведром на съемках фильма "Не смотри вверх". Об этом сообщает издание The Boston Globe со ссылкой на свои источники.

Звезда ленты "Голодные игры" попала в неприятную историю в один из съемочных дней: мусорное ведро вылетело из окна - осколок попал прямо в Лоуренс. Была информация, что у нее поврежден глаз. В любом случае съемки были приостановлены.

Сейчас есть информация, что серьезных последствий нет - съемки в ближайшее время возобновятся.-0-