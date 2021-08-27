Дженнифер Лоуренс – одна из самых ярких и перспективных звезд Голливуда

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Новости
12:04
В Гродненском области почти на 1 тыс. стало больше школьников
Регионы
12:00
Еще 13 чатов и каналов Telegram признаны экстремистскими
Происшествия
11:58
В Гродненской области строятся три новых учебных заведения
Регионы
11:50
В конкурсе "Снайперский рубеж" на АрМИ-2021 белорусские военные занимают лидирующие позиции
Общество
11:49
Число хищений денег с банковских счетов в 2021 году увеличилось более чем на 70%
Происшествия
11:48
"Помню, как трещала надо мной крыша" - Лукашенко о спуске в калийную шахту
Президент
11:35
Лукашенко - калийщикам: цените свою землю, лучше Беларуси в мире нет
Президент
11:35
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 28 августа из-за дождей и тумана
Общество
11:29
Дзермант: страны Восточной Европы пытаются выдавить нелегалов, на это уже есть международная реакция
Общество
11:20
"Без преувеличения исторический день". Петриковский ГОК официально введен в эксплуатацию
Президент
11:16
Таиланд разрешил вакцинированным "Спутником V" въезжать на Пхукет без карантина
В мире
11:10
В России за сутки выявили 19 509 случаев заражения коронавирусом
В мире
11:08
В центре Гродно столкнулись такси и машина МЧС
Происшествия
11:06
Беларусь укрепляет свои позиции на мировом калийном рынке - Лукашенко
Президент
11:06
"Не подводим даже в условиях санкций" - Лукашенко назвал "Беларуськалий" самым надежным мировым игроком
Президент
10:56
Около 100 артистов соберет в Оршанском районе "Арэхавы фэст"
Афиша
10:54
"Беларуськалий" к 2030 году увеличит производственные мощности по выпуску удобрений до 16 млн т
Экономика
10:46
Биточки нежные, перепелиное яйцо - какие новинки в питании ждут школьников Минска
Регионы
10:44
Лукашенко: надо поддерживать Полесье, и у нас получится
Президент
10:41
Могилевчанин инсценировал кражу из своей машины, чтобы отсрочить выплату долгов
Происшествия
10:39
Белорусские повара вошли в тройку лучших в конкурсе "Полевая кухня" на АрМИ-2021
Общество
10:37
Шульган проведет 28 августа прямую телефонную линию
Общество
10:36
Наркоконтроль задержал оптовых распространителей психотропов
Происшествия
10:35
В 100 школах Минска с 1 сентября внедрят систему "Умный буфет"
Регионы
10:30
"АМКОДОР" презентовал свои новинки для Иркутской области
Экономика
10:28
Белорус Илья Ивашко вышел в полуфинал теннисного турнира в США
Спорт
10:25
В Греции медики устроили акцию протеста против обязательной вакцинации
В мире
10:17
Футболисты "Зенита" победили ЦСКА в матче чемпионата России
Спорт
10:12
"Белорусская энциклопедия" издала книгу об уникальных деревьях и насаждениях Беларуси
Культура
10:06
Щекин: сегодня весь мир видит закат могущества США
Общество
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Калейдоскоп
27 августа 2021, 11:56
Дженнифер Лоуренс – одна из самых ярких и перспективных звезд Голливуда
Дженнифер Лоуренс признана одной из перспективнейших звезд. Ежегодно ее имя можно увидеть в списке наиболее высокооплачиваемых знаменитостей Голливуда.
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