Дженнифер Лоуренс – одна из самых ярких и перспективных звезд Голливуда

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Дженнифер Лоуренс признана одной из перспективнейших звезд. Ежегодно ее имя можно увидеть в списке наиболее высокооплачиваемых знаменитостей Голливуда.