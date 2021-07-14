Джиган отправил в "нокаут" своего двухлетнего сына во время тренировки (Видео)

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруга репера Джигана Оксана Самойлова опубликовала в Instagram неоднозначный ролик с участием своего сына и мужа.

Музыкант решил устроить небольшую тренировку. Для этого он взял перчатки и начал отрабатывать удары на боксерской груше. Его сын тоже захотел приобщиться к спорту, поэтому соответствующий спортивный инвентарь выдали и мальчику, однако он оказался не в том месте.

Ребенок стоял возле груши и сразу после удара Джигана она ударила малыша. Таким образом артист отправил в нокаут своего сына, а все происходящее записала на видео мама. В подписи к посту Оксана Самойлова уточнила, что сын не пострадал. Впрочем, юзеры по-разному восприняли ролик: "Я одна в недоумении!", "Что здесь смешного?", "У вас все дети такие смешные", - написали пользователи Instagram. -0-