Джиган показал на видео, как возвращается домой после реабилитации

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рэпер Джиган разместил у себя в Instagram несколько кадров сториз того, как возвращается домой в Maйами.

Артист подписал один из роликов фразой: "Дом, милый дом(на английском)". Подписчики звезды тут же пришли в выводу, что Джиган возвращается к семье после реабилитации в клинике.

Фото Instagram

Фанаты пожелали ему наладить отношения с женой и детьми. К слову, ранее супруга Джигана Оксана Самойлова опровергла информацию о том, что рэпер на нее напал.

Напомним, музыкант Джиган попал в больницу спустя несколько дней после рождения сына. Во время прямого эфира в социальной сети он ругался матом и вел себя неадекватно. После музыкант попал в реабилитационную клинику Майами для алко- и наркозависимых. -0-