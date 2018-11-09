9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Джоан Роулинг подала в суд на свою бывшую помощницу Аманду Дональдсон, сообщает BBC.

Как утверждает писательница, девушка украла у нее дорогие вещи и игрушки по "Гарри Поттеру" на сумму около £24 тыс.

Аманда Дональдсон работала на Роулинг с 2014 года и была уволена в 2017 из-за "грубого и неприемлемого поведения". Девушке для проведения денежных операций, связанных с бизнесом писательницы, была доверена ее личная кредитная карта. Также она помогала Роулинг с личными вопросами, письмами от фанатов и имела доступ к сейфу с иностранной валютой.

Позже выяснилось, что Аманда пользовалась всем этим в личных целях. Она покупала по карте писательницы кофе, косметику, свечи, булочки и даже успела купить двух котов. Помимо этого, девушка украла у писательницы редкие игрушки по "Гарри Поттеру" - заводной поезд Hogwarts Express и магическую коллекцию Гарри Поттера, издания "Сказки барда Бидля" и £7,742 из сейфа в иностранной валюте.

35-летняя помошница Джоан Роулинг свою вину отрицает и утверждает, что от этих действий писательница "никак не пострадала". Напомним, что сейчас состояние Роулинг оценивается в $650 млн.

Суд по этому делу состоится в нынешнем году.-0-