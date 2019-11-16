"Джокер" стал самым кассовым фильмом в истории с рейтингом R

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картина "Джокер" собрала в мировом прокате $1 миллиард и стала первым фильмом с рейтингом R, которому это удалось, сообщает журнал Forbes .

Кинолента "Джокер" стала абсолютным победителем среди фильмов с рейтингом для "взрослых". Производственные затраты для киностудии DC Films при создании "Джокера" составили более $60 миллионов, а при сборах в $1 миллиард - это невероятный успех.

Помимо всего прочего, фильм режиссера Тодда Филлипса вошел в тройку лидеров среди работ, которым с 2014 года удалось собрать кассу в миллиард, но которые не принадлежат компании Disney или Universal.

К слову, "Джокер" поборется за "Оскар". Картина претендует сразу на 16 статуэток.