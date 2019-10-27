"Джокер" стал самым кассовым в истории фильмом категории R

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильм "Джокер" стал самым кассовым в истории среди картин категории R (к просмотру которых не допускаются лица младше 17 лет без сопровождения родителей), сообщает издание Forbs.

В настоящее время его сбор в мировом прокате составляет около $805 млн. "Джокер" стал первым фильмом с рейтингом R, который преодолел отметку в $800 млн. Картина режиссера Тодда Филлипса смогла обогнать "Дэдпула", который ранее был лидером в этой категории.

Forbs отмечает, что сейчас цены на билеты намного дороже и есть возможность более широкого проката на зарубежных рынках, чем в те дни, когда выходил, например, фильм "Матрица: Перезагрузка", однако сейчас конкуренция за время потребителя на развлечения намного выше.

Ранее фильм "Джокер" получил главный приз 76-го Венецианского кинофестиваля. Его также считают одним из главных претендентов на "Оскар".-0-