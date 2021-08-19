Джоли и Хайек встают на защиту людей: киностудия Marvel показала новый трейлер "Вечных"

Двухминутный ролик проливает свет на историю главных героев, а также на врага, с которым им предстоит сразиться. Фильм от оскороносного режиссера Хлои Чжао поведает историю о группе бессмертных героев, которые защищают Землю и дают отпор зловещим существам под названием Девианты. Многие тысячи лет герои были в тени и жили среди людей, но теперь им предстоит принять бой и встать на защиту человеческой расы.











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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая картина по мотивам комиксов Marvel под названием "Вечные" обзавелась новым трейлером.Премьера картины намечена на ноябрь нынешнего года, а главные роли в фильме "Вечные" от Marvel исполнят Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ричард Мэдделен, Кит Харингтон и другие знамениты лица Голливуда. Еще больше о мире кино можно узнать на сайте на нашем сайте. -0-