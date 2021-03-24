Джордж Клуни рассказал об "ужасных вещах", которым научил своих детей

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый актер Джордж Клуни в недавнем интервью поделился некоторыми подробностями из семейной жизни. Его слова публикует издание Entertainment Tonight.

Знаменитость рассказал журналистам, что научил своих детей нескольким "ужасным вещам", которые они совместно используют для розыгрыша жены. Клуни отмечает, что его двойняшки Элла и Александра доводят супругу очень жесткими розыгрышами. Причем, большинству "ужасных вещей" детей научил сам Джордж Клуни.

Актер рассказал об одном из таких розыгрышей. Можно взять ореховую пасту, положить ее в подгузник, а еще намазать на лодыжку. Когда мама заходит в комнату, дети снимают с ноги подгузник и держат его, а она говорит: "Ой, хорошо. Подожди. Не двигайся". А они берут и едят это", - рассказал Клуни. По словам звезды кино, все это результат долгого пребывания вместе с отцом наедине. -0-