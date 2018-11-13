Джордж Мартин раскрыл содержание двух приквелов "Игры престолов"

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый американский писатель-фантаст Джордж Мартин рассказал о своем новом романе "Огонь и кровь", который ляжет в основу двух приквелов сериала "Игра престолов". Об этом пишет газета The Guardian.
Писатель сообщил, что события книги будут разворачиваться за несколько сотен лет до происходящего в сериале. Книга "Огонь и кровь" расскажет историю семейства Таргариенов с момента прихода на территорию семи королевств создателя железного трона Эйгона Завоевателя.
Мартин также подчеркнул, что продолжит работу над шестым томом серии "Песнь льда и пламени" сразу после выхода книги "Огонь и кровь".
Презентация романа в США состоится 20 ноября.-0-
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