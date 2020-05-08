Джулия Робертс показала, в чем бы пошла на бал, но пока добралась только до ванной

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Джулия Робертс разместила в своем Instagram фото в шикарном вечерем черно-белом платье. Примечательно, что она сделала этот снимок в собственной ванной комнате.

Джулия решила показать образ, который бы она выбрала, если была бы возможность посетить светское мероприятие. Фанаты подчеркнули, что она - королева и даже дома выглядит соответствующе.-0-

Лобода в горячем леопардовом наряде привлекла внимание фанатов Фанаты обратили внимание на смелый крой платья - с глубоким вырезом до бедра. Это фото архивное, и, судя по всему, оно было сделано в Майами.