Эд Ширан тайно снимается в "Звездных войнах"

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В IX эпизоде саги "Звездные войны" может появиться известный музыкант Эд Ширан.
Как сообщает Irish Sun, певец снимается в роли штурмовика. Его неоднократно замечали при подготовке сцен к эпизоду.
Ранее в роли штурмовиков снимались многие известные люди, среди них – английские принцы Уильям и Гарри.
Джордж Лукас придумал свою сагу в начале семидесятых. В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы, в 2017 году - восьмой. Девятый эпизод ожидается в декабре 2019 года, то есть через год.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4253 BYN
|2.421 BYN
|2.427 BYN
|USD
|2.1329 BYN
|2.121 BYN
|2.125 BYN
|RUB
|3.1894 BYN
|3.195 BYN
|3.205 BYN