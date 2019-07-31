Эдита Пьеха отметила свой 82-й день рождения концертом

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка СССР Эдита Пьеха отметила 82-й день рождения концертом в доме офицеров в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Зал встретил именинницу стоя. Открыла концерт песня "Возвращайся к началу", всего прозвучало 15 композиций. Также выступили внук певицы Стас Пьеха и Эдуард Хиль (младший).

Эдита Пьеха - советская и российский эстрадная певица. Когда Пьеха была студенткой отделения психологии философского факультета Ленинградского университета, она получила приглашение от Александра Броневицкого выступить с ансамблем студентов консерватории. До 1976 года Пьеха выступала вместе с коллективом, которому дала название "Дружба", а затем основала собственный ансамбль. По подсчетам поклонников, в репертуаре певицы около 400 песен.

Артистка награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы, Дружбы народов, медалью "Воину-интернационалисту" (за концерты в горячих точках), почетным знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом", орденами и медалями Франции, Польши, Чехословакии, Афганистана.

Эдита Пьеха - единственная артистка эстрады, удостоенная международной премии "Балтийская звезда" - за развитие и укрепление культурных связей в странах Балтийского региона.-0-