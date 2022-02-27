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Калейдоскоп
27 февраля 2022, 07:40

Еду храните в пластиковой посуде? Врач рассказала о серьезных последствиях

Фото из архива
Фото из архива

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чем дольше пища находится в пластиковой таре, тем больше в еду проникает вредных веществ. Об этом предупреждает эндокринолог, доктор медицинских наук Анна Гончарова.

Специалист объясняет, что пластик окисляется, а опасные вещества беспрепятственно попадают в продукты, приводит слова Гончаровой радиостанция "Говорит Москва". Вредные вещества, которые выделяет пластиковая посуда, могут стать причиной развития онкологических заболеваний и аллергии.

Не рекомендует эндокринолог не только длительно хранить, но и разогревать пищу в пластиковой таре. Идеальная посуда для пищевых продуктов – стеклянная, отметила специалист.-0-

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