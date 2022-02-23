Еду вкусную давайте: лось пришел во двор к американцу и едва не вломился в дом (Видео)

Фото Funart
23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный случай удалось запечатлеть жителям штата Айдахо в США, когда лесной обитатель решил зайти к ним в гости. Кадры разместили на YouTube.
Поздно вечером мужчина услышал во дворе странные звуки и подошел к окну, чтобы посмотреть, что происходит. Оказалось, на участок забрел малыш-лось, который разыскивал лакомство.
Животное всем своим видом показывало, как хочет, чтобы ему дали вкусняшку. Угощения лосю так и не досталось, и тогда он стал настойчивее и едва не вломился в дом американца. Благо, все обошлось. Однако автор ролика переживал, где мама малыша.-0-
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