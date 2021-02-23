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Калейдоскоп
23 февраля 2021, 20:00

Ее ничто не остановит! Настойчивая собачка стала героем забавной истории (Видео)

Фото Pixabay
Фото Pixabay

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно супружеская пара из Великобритании отправились на прогулку, взяв собой своего песика по кличке Алиса. Внимание на историю обратило издание DailyMail.

Парень и девушка по имени Шарлотта и Сэм часто выходят на прогулку и наблюдают за своей питомицей, которая просто обожает разные деревянные палочки. Причем, собачке ничто не почем, ведь она может схватить и пятикилограммовое бревно.

В очередной раз супруги выбрались в парк и приняли решение слепить снеговика. Сначала все шло хорошо, но когда подошло время палочек для рук - людям пришлось отбиваться от их песика. Алиса принялась хватать "руки" снежной бабы.

У животного ничего не получалось и люди уже собрались уходить, когда поняли, что их любимицу ничто не остановит. Собака с разбегу запрыгнула на снежную постройку и уцепилась зубами за веточку. К сожалению, деревяшка оказалась крепко установлена, поэтому у собачки не получилось достать ветку. Впрочем, этот момент оказался настолько уморительным, что милая собачка по кличке Алиса быстро приобрела популярность в сети. -0-

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