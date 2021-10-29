Эффективнее будильника: девушку среди ночи разбудил очень необычный гость (Видео)

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях девушка на YouTube поделилась уморительными кадрами, которые удивили юзеров.

Автор ролика мирно спала у себя в постели, когда к ней в комнату среди ночи наведался необычный гость. Около четырех часов утра в помещение забрел козел, который и разбудил девушку. Животное, неизвестно как, пробралось в дом, а после открыло дверь в спальню и громко "закричало".

Разумеется, девушка была удивлена подобному стечению обстоятельств, но смогла записать уморительные кадры. Причем, выгнать козла оказалось не так просто, а вот пользователи в комментариях отметили, что подобная ситуация куда эффективнее будильника. Кадры понравились пользователям, которые быстро посмотрели их огромное число раз. -0-