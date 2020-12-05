Эффектный образ Седоковой понравился фанатам, но ее не все узнали

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анна Седокова поделилась в Instagram фото, которое вызвало неоднозначную реакцию фолловеров.

С одной стороны, они восхитились внешним видом Анны и ее макияжем: акцент на глазах, четкий контур губ и ненавязчивый цвет помады. Все это в купе с прической и украшениями создали яркий образ.

С другой стороны, многие фанаты не узнали Седокову. Они посчитали лишним обилие фотошопа.

Каждый может сделать свои выводы, зайдя на страничку Анны в социальной сети Instagram.-0-