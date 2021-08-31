Его лучшее "блюдо": дочь Гордона Рамзи похвасталась фигурой на фото с отдыха

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 21-летняя дочь знаменитого повара Холли разместила в Instagram серию снимков в купальнике и очаровала сеть.

Девушка отправилась на небольшой отдых в Англии, где и сделала несколько впечатляющих фото. Дочь Гордона Рамзи предстала перед камерой в черном бархатистом топе и розовых плавках, удобно разместившись на борту лодки. Свой образ девушка дополнила шляпкой и солнечными очками.

Кадры восхитили сеть и пользователи не упустили шанса выразить свои положительные эмоции в комментариях. Многие сошлись во мнении, что Холли - "его (Гордона Рамзи) лучшее "блюдо"". Красоту 21-летней девушки оценили по достоинству, а сам пост быстро собрал огромное число лайков. -0-