Ей было 40 лет. Ушла из жизни актриса Евгения Брик, супруга Валерия Тодоровского

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 40-летнем возрасте ушла из жизни известная российская актриса Евгения Брик. Об этом стало известно от журналиста Катерины Гордеевой, сообщившей о печальной новости в своем Facebook. Как прокомментировала Катерина, Евгения болела, но не хотела, чтобы кто-то об этом знал.

Брик была супругой режиссера Валерия Тодоровского. Еще студенткой ГИТИСа она начала сниматься в сериалах и фильмах, работала на радио. Евгению зритель запомнил по таким известным картинам, как "Стиляги", "Каменская", "Марш Турецкого" и многим другим.

Рассказывая о супруге в одном из своих недавних интервью, Валерий Тодоровский отметил: «Я думаю, что Женя выдающаяся актриса и невероятная красавица. Но, у меня не всегда есть для нее роль. А история под названием "У меня есть жена актриса и я буду снимать ее в любой роли просто потому что она моя жена и я не могу себе позволить снимать фильм без нее" – это путь губительный для многих режиссеров, которых мы можем сейчас вспомнить и назвать". Также Тодоровский сказал, что Евгения всегда проходила пробы на его фильмы, поскольку это было важно для нее самой, как для актрисы.-0-

Фото из открытых источников

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