Эй, хотите увидеть, как потягивается ежик? Смотри! (Видео)

Скриншот из видео
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube опубликовали ролик с участием ежика, который умилил всех.
Хозяйка держит в доме необычного питомца по кличке Джучи. Малышка живет в Джакарте и каждое свое утро начинает с потягушек, которые девушка решила записать на видео.
Хотите увидеть, как потягивается ежик, тогда включайте видео, которое сделали утром. После съемки самка ежа отправилась заниматься своими обычными делами, а вот юзеры оказались в полном восторге от необычных кадров. -0-