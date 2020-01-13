Екатерина Андреева похвасталась стройной фигурой

Российская телеведущая Екатерина Андреева поделилась в Instagram новым снимком. Фанаты были восхищены фигурой знаменитости.

Как оказалось, новогодние праздники ведущая проводила в Швейцарии. Там она проходила различные спа-процедуры, наслаждалась путешествием и любовалась горными красотами. На фото она запечатлена на фоне заснеженных горных хребтов и минеральных источников. Теледива отмечает, что предпочитает больше горнолыжные курорты, так как именно они, а не моря, помогают привести тело в порядок.

Поклонники Андреевой были в восторге от ее фигуры на фото. Подписчики подчеркнули, что Екатерине явно известен секрет вечной молодости. А телеведущая не раз говорила, что оставаться в форме ей помогают здоровый сон, спорт, занятия йогой и хорошая косметика.