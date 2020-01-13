Екатерина Андреева похвасталась стройной фигурой

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 13 января 2020
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
13:15 Доллар и евро на торгах 13 января подешевели, российский рубль подорожал Экономика
12:59 Переговоры по тарифам на транзит нефти через Беларусь продолжатся в ближайшее время - МАРТ Экономика
12:55 Более десятка боеприпасов времен войны обнаружили в Калинковичском районе Происшествия
12:46 Главой представительства ЕБРР в Беларуси назначена Марина Петров Экономика
12:39 ЕБРР установил новый рекорд по инвестициям в экономику Беларуси Экономика
12:37 Жертвами мошенника из Минска стали 235 человек и благотворительная организация Происшествия
12:25 Рыбак утонул в Барановичском районе Происшествия
12:25 В Гомеле из-за пожара в многоэтажке эвакуировали троих взрослых и двоих детей Происшествия
12:24 Белорусские теннисистки потеряли позиции в мировом рейтинге Спорт
12:22 Определены победители конкурса лучших товаров Беларуси Общество
12:18 До +5°С ожидается в Беларуси 14 января Общество
12:09 Житель Барановичского района подарил знакомому нож и попал под уголовную ответственность Происшествия
12:02 Карантин по бешенству введен в трех населенных пунктах Кобринского района Происшествия
12:02 Рыбак поймал на удочку рыбу размером с человека и весом 159 кг Калейдоскоп
11:58 МТЗ создает новую льдозаливочную машину Экономика
11:41 Более 70 лифтов планируют заменить в жилфонде Гомельской области в I квартале этого года Регионы
11:32 Трое парней обвиняются в организации нарколаборатории, они успели синтезировать 30 кг психотропов Происшествия
11:24 На "Камволе" создается производство суконных тканей Экономика
11:18 Из-за погоды соревнования по лову рыбы переносятся - БООР Общество
11:13 В Минской области 11-летняя девочка погибла от удара током в ванной Происшествия
11:11 Двое парней из Витебской области с фейковых аккаунтов завладели деньгами 49 человек Происшествия
11:11 Более 130 учащихся Гомельской области посостязаются в знаниях на олимпиаде по иностранным языкам Регионы
11:09 Тринадцать фигурантов дела о распространении психотропов предстанут перед судом в Минске Происшествия
11:02 "Белпочта" предлагает выбрать лучшую почтовую марку года Общество
10:58 Легковушка сбила двух женщин в Минске Происшествия
10:53 Более 1 кг ртути нашли в подъезде многоэтажки в Гомеле Происшествия
10:51 Две сотрудницы витебского учреждения здравоохранения присваивали деньги за платные услуги Происшествия
10:36 Человек должен стараться с добром и святостью прожить свою жизнь - протоиерей Иоанн Общество
10:33 Сильные снегопады в Пакистане: погибли не менее 14 человек В мире
10:24 Новополоцкий музей истории и культуры поддержит международную акцию #MuseumSelfie Афиша
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
13 января 2020, 11:30

Екатерина Андреева похвасталась стройной фигурой

Екатерина Андреева. Фото из Instagram
Екатерина Андреева. Фото из Instagram

Российская телеведущая Екатерина Андреева поделилась в Instagram новым снимком. Фанаты были восхищены фигурой знаменитости.

Как оказалось, новогодние праздники ведущая проводила в Швейцарии. Там она проходила различные спа-процедуры, наслаждалась путешествием и любовалась горными красотами. На фото она запечатлена на фоне заснеженных горных хребтов и минеральных источников. Теледива отмечает, что предпочитает больше горнолыжные курорты, так как именно они, а не моря, помогают привести тело в порядок.

Поклонники Андреевой были в восторге от ее фигуры на фото. Подписчики подчеркнули, что Екатерине явно известен секрет вечной молодости. А телеведущая не раз говорила, что оставаться в форме ей помогают здоровый сон, спорт, занятия йогой и хорошая косметика.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
знаменитость отдых социальные сети телевидение Швейцария шоу-бизнес
Новости рубрики Калейдоскоп
Фото из Instagram Рыбак поймал на удочку рыбу размером с человека и весом 159 кг
Вера Брежнева. Фото из Instagram Вера Брежнева поделилась секретом похудения после праздников
Фото Trend В грязевых вулканах Азербайджана обнаружены необычные минералы
Лиза Галкина. Фото из Instagram Лиза Галкина спела хит Аллы Пугачевой
Фото Reuters Меган Маркл будет озвучивать мультфильмы Disney
Рената Литвинова. Фото globallookpress Ренату Литвинову заподозрили в беременности
Главное
Фото из архива Золотой запас Беларуси за год вырос до 42,2 т
Переговоры по тарифам на транзит нефти через Беларусь продолжатся в ближайшее время - МАРТ
ЕБРР установил новый рекорд по инвестициям в экономику Беларуси
Старт продаж в доме "Стамбул": три довода в пользу покупки!
Топ-новости
Определены победители конкурса лучших товаров Беларуси
Из-за погоды соревнования по лову рыбы переносятся - БООР
Главой представительства ЕБРР в Беларуси назначена Марина Петров
Страны ЕАЭС ожидают от председательства Беларуси свободы передвижения товаров, услуг, рабочей силы
"Белпочта" предлагает выбрать лучшую почтовую марку года
Валентин Елизарьев о волшебстве новогодних балов, премьерах и гастрольных планах
Гороскоп на неделю с 13 по 19 января
Человек должен стараться с добром и святостью прожить свою жизнь - протоиерей Иоанн
Тринадцать фигурантов дела о распространении психотропов предстанут перед судом в Минске
На "Камволе" создается производство суконных тканей
Под своды "Минск-Арены" подняли джерси Владимира Цыплакова
Обострение в отношениях Ирана и США не перерастет в третью мировую войну - Савиных
ФОТОФАКТ: Новогодний утренник Kids´Fashion Day прошел в Минске
Диск к 100-летию Мечислава Вайнберга в исполнении оркестра Ростислава Кримера высоко оценен в Европе
Новополоцкий музей истории и культуры поддержит международную акцию #MuseumSelfie
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.