Екатерина Климова и Татьяна Лютаева развеселили Instagram кадрами из отпуска

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская актриса Екатерина Климова уже несколько дней отдыхает на курорте и делится фотографиями на своей странице в Instagram.

В новом видео ей компанию составила актриса театра Татьяна Лютаева и кадры развеселили пользователей социальной сети. Звезды сцены и экрана решили поднять настроение подписчикам и записали забавный ролик, где на себя примерили смешные маски для лица.

С помощью специального приложения Климова и Лютаева предстают с разными лицами, а также рассуждают о том, кто из них быстрее пришел в себя после смены климата. Мнение подписчиков Климовой разделились. Кто-то посмеялся, а другие, напротив, посчитали, что актрисам не стоит уродовать себя, пусть и с помощью приложения.

Впрочем, за несколько часов пост собрал более ста тысяч просмотров и сотни разнообразных комментариев.-0-