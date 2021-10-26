Екатерина Климова пленила Instagram своим взглядом и натуральной красотой

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Екатерина Климова опубликовала в Instagram новый пост, который привлек внимание юзеров.

Артистка решила сделать сели, которым впоследствии и поделилась с поклонниками. Для фото Екатерина Климова примерила вязаную кофту, а после приступила к нанесению небольшого макияжа, который сделал акцент на глазах звезды.

Это решение было правильным, ведь взгляд и натуральная красота буквально пленили поклонников артистки. Под снимком Екатерины Климовой мигом появилась масса восторженных отзывов и огромное число лайков. "Самые красивые глаза", "И не накрашенная...красивая", "Красотище то какая", - написали пользователи Instagram. -0-