Екатерина Климова показала архивное фото из своей юности

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Екатерина Климова считается одной из самых красивых женщин в российском кино. Новый пост это только подтверждает.

Артистка опубликовала в Instagram архивное фото, на котором звезде 18 лет. Снимок был разорван и смят, однако мама Екатерины Климовой сохранила его. В подписи к посту актриса рассказала, что же произошло с фото.

По ее словам, в 18-летнем возрасте она была недовольна своей внешностью и пыталась выбросить снимок. Знаменитость рассказала подписчикам: "Катя Климова, 18 лет. Фото было порвано.... ''Некрасивая, обыкновенная я какая-то!...'' Мама достала его из помойного ведра и сохранила. Спасибо. Забавно, но после всевозможных экспериментов над своей внешностью, всю осознанную жизнь я буду стремиться к простоте и собственной индивидуальности. Путь был долгим. А можно было просто поверить маме".

Поклонники звезды принялись писать комментарии, в которых высказались о внешности Екатерины Климовой. Многие считают, что актриса является одной из самых красивых женщин в российском кино, а другие оставили звезде множество восхищенных комментариев. За несколько часов пост собрал их почти 4 тысячи. -0-